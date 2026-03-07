Forza Horizon 6 zeigt neun Minuten Japan und die Community entdeckt eine Geisterstadt

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Playground Games hat bei IGN ein knapp neunminütiges Gameplay-Video zu Forza Horizon 6 veröffentlicht. Zu sehen ist ein Saleen S7, der ohne Renn- oder Eventdruck durch die japanische Spielwelt fährt: von ländlichen Bergstraßen über enge Vororte bis zu neon-beleuchteten Stadtgebieten. Die Welt sieht gut aus, die Biome wechseln flüssig ineinander, die Fahrphysik wirkt wie von der Reihe gewohnt rückmeldungsstark. Und doch war innerhalb von Stunden eines das dominante Gesprächsthema: die leeren Straßen.

Geisterstadt oder bewusste Entscheidung?

Im gezeigten Material begegnet dem Saleen S7 kaum ein anderes Fahrzeug. Die Community reagierte entsprechend, mit Kommentaren wie Forza Horizon 6: Japan COVID-Edition oder Früher lebten hier fünf Millionen Menschen. IGN-Redakteur Ryan McCaffrey klärte den Sachverhalt kurz nach Veröffentlichung auf. Der Straßenverkehr sei für dieses Video bewusst reduziert worden, um den Fokus stärker auf die Spielwelt selbst zu legen. Im fertigen Spiel werde es deutlich mehr Fahrzeuge geben. Eine verständliche Erklärung, die man allerdings auch vorab hätte kommunizieren können. Die Debatte wäre damit gar nicht erst entstanden.

Werbung

Was sich an der Kampagne ändert

Abseits der Verkehrs-Diskussion liefert das Video und begleitendes Material einige konkrete Details zur Kampagnenstruktur. Forza Horizon 6 bricht mit dem Ansatz der letzten beiden Teile, in denen man von Beginn an als etablierter Star auftrat und schnell mit Hypercars überhäuft wurde. Diesmal startet man als Tourist in Japan, den noch niemand kennt. Das Horizon Festival ist zunächst nicht zugänglich. Wer teilnehmen möchte, muss sich über Horizon Qualifiers und das Horizon Invitational erst ein Armband verdienen. Insgesamt sieben Armbänder schalten im Verlauf neue Veranstaltungen und Fahrzeugklassen frei. Zwei NPCs namens Mei und Jordy begleiten dabei als Orientierungshilfe.

Collection Journal und 550 Autos zum Launch

Eine der größten Neuerungen ist das Collection Journal, ein zusätzliches Fortschrittssystem, das Erkundung belohnt. Spielende sammeln darin Fotos, Entdeckungen und besondere Orte, angelehnt an Japans Stempel- und Sammelkultur. Das Journal beeinflusst sowohl den Festival-Fortschritt als auch Freischaltungen. Zum Launch stehen über 550 Fahrzeuge zur Verfügung. Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 für Xbox Series X/S, PC und im Game Pass. Early Access für Premium-Käufer startet am 15. Mai. Die PS5-Version ist bestätigt, ein konkreter Termin steht noch aus.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Werbung