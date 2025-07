Fortnite-Update am 15. Juli 2025: Alles, was du wissen musst

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Nach dem Ende der Star-Wars-Saison ist Fortnite in die Superhelden-Ära eingetaucht – und das nächste große Update steht bereits in den Startlöchern. Laut neuesten Berichten erscheint das nächste Fortnite-Update am 15. Juli 2025. Hier ist ein umfassender Überblick über die Inhalte, Events und Erwartungen rund um das Update v36.20.

Update-Zeitplan & Sommerpause

Epic Games hat seine jährliche Sommerpause vom 17. Juni bis 15. Juli angekündigt. Während dieser Zeit läuft das Blitz Royale LTM-Event, das mit dem Update am 15. Juli endet. Das Update markiert somit nicht nur das Ende der Sommerpause, sondern auch den Start neuer Inhalte.

Blitz Royale LTM – Wöchentliche Highlights

Während der Sommerpause bringt Epic jede Woche neue Inhalte ins Spiel:

18. Juni – Launch Week : Neue mythische Waffen wie der Rocket Ram im Goldenen Lama.

: Neue mythische Waffen wie der Rocket Ram im Goldenen Lama. 24. Juni – Avatar Returns : Die Bändiger-Schriftrollen aus „Avatar: Der Herr der Elemente“ kehren zurück.

: Die Bändiger-Schriftrollen aus „Avatar: Der Herr der Elemente“ kehren zurück. 1. Juli – Bad Bosses : Boss-Waffen wie Thornes Vampirklinge und die Blitz-Kette des Hades ersetzen die Schriftrollen.

: Boss-Waffen wie Thornes Vampirklinge und die Blitz-Kette des Hades ersetzen die Schriftrollen. 8. Juli – TMNT Melee Mayhem: Teenage Mutant Ninja Turtles übernehmen das Spiel mit neuen Nahkampfwaffen.

Was erwartet uns im Update v36.20?

Obwohl Epic noch keine offiziellen Patchnotes veröffentlicht hat, deuten Leaks auf folgende Inhalte hin:

Neue Waffenrotation : Alte Favoriten könnten zurückkehren oder durch neue mythische Items ersetzt werden.

: Alte Favoriten könnten zurückkehren oder durch neue mythische Items ersetzt werden. Map-Änderungen : Möglicherweise neue POIs oder Anpassungen an bestehenden Orten.

: Möglicherweise neue POIs oder Anpassungen an bestehenden Orten. Crossover-Events: Die Squid-Game-Kollaboration startet am 27. Juni und könnte mit dem Update erweitert werden.

Fortnite Chapter 6 Season 3 – Der Superhelden-Hype

Die aktuelle Season trägt den Titel „Super“ und bringt zahlreiche Superhelden-Elemente ins Spiel. Bereits jetzt sind DC-Charaktere wie Superman vertreten, und mit dem kommenden Update könnten weitere Helden oder Schurken folgen.

