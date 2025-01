Fortnite: Unschuldiger Spieler von Streamer als Cheater bezichtigt

Ein Fortnite-Spieler hat herausgefunden, dass ein Streamer ihn fälschlicherweise des Cheatens beschuldigt hat, und nun fordert die Community Sanktionen, um das Problem zu beheben. Falsche Anschuldigungen sind seit langem ein Problem in verschiedenen Multiplayer-Spielen. Besonders die Entwickler von Call of Duty gerieten Ende 2024 in die Kritik, weil sie mit den Spam-Meldungen der Black-Ops-6-Community nicht effektiv umgingen. Spieler können zwar einen anderen Nutzer fälschlicherweise melden, wenn sie wirklich glauben, dass dieser verdächtige Aktivitäten durchführt. Aber es gibt auch diejenigen, die das System absichtlich ausnutzen; in solchen Fällen werden Wiederholungstäter in Spielen wie Fortnite oft mit einer Account-Sperrung bestraft.

Ein Fall von absichtlicher Falschmeldung hat Fortnite-Spieler jedoch davon überzeugt, dass Epic Games unter bestimmten Umständen schneller handeln sollte. Der Reddit-Nutzer CanadianGeeseGoose wurde nach einem spannenden Eins-gegen-Eins-Match gegen einen anderen Spieler wegen Hacking und Betrugs gemeldet. Da der Gegner live auf Twitch streamte, fand der Nutzer den genauen Zeitpunkt der Meldung. In dem Clip hat der Streamer Schwierigkeiten, da er mehrere Schüsse verfehlt und am Ende mit einer ungeladenen Schrotflinte feuert. Er verliert den Kampf und ärgert sich darüber, dass sein Gegner nur noch 16 Lebenspunkte hat. „Ich werde ihn [wegen] Cheaten und Hacking melden“, sagte der Streamer, während er die Szene live kommentierte. „Es ist mir egal, ob es falsch ist, denn die Chance, dass er mit 16 Lebenspunkten überlebt, ist sehr gering.“.

Werbung

Falsche Beschuldigungen wegen Hacking in Fortnite sind zum Problem geworden

Die Fortnite-Community ist verärgert darüber und viele Fans fordern, dass Epic Accounts für Falschmeldungen sperren sollte. „Epic sollte Fake News verbieten“, schrieb ein Kommentator im Thread. Ein anderer Benutzer antwortete dem ursprünglichen Poster: „Die Tatsache, dass er sich selbst dabei aufzeichnet, wissentlich Fake News zu verbreiten, ist das Tüpfelchen auf dem i. Ich hoffe, du kannst sein Konto dafür sperren.“. Andere äußerten ihre Sorge darüber, dass solches Verhalten die tatsächlichen Probleme mit Cheatern im Battle-Royale-Modus verharmlost. „Die Wahrheit ist, dass Hacking in Fortnite derzeit wirklich ein großes Problem ist, aber wenn so etwas passiert, gibt es den Skeptikern nur mehr Grund zu sagen: „Du denkst nur, dass jeder hackt’“, fügte ein weiterer User hinzu.

In diesem Guide erfährst du alles zum nächsten Live-Event 2025 in Fortnite.

Quelle: reddit.com via CanadianGeeseGoose