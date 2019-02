Mit dem Release von Apex Legends sahen viele Gamer einen neuen Battle Royale-Stern am Himmel. Doch der „König“ ist noch nicht vom Thron gestoßen. Erst letzten Samstag erreichte Fortnite einen neuen Rekord an gleichzeitig spielenden Menschen weltweit.

Wie Epic Games erst kürzlich bekannt gaben sahen sich mehr als 10 Millionen Gamer gleichzeitig das Marshmello-Konzert in Fortnite an. Doch ein neuer Rekord der gleichzeitig spielenden Fortnite-Gamer wurde letzten Samstag aufgestellt, trotz dem fulminanten Einstieg von Apex Legends in das Battle Royale-Genre.

Wie Epic Games gegenüber Variety bestätigte waren es letzten Samstag 7,6 Millionen Gamer gleichzeitig. Der aktuelle Höchststand bei Apex Legends liegt bei 1 Million. Was für ein solch neues Game, es startete Anfang diesen Monats, sicher wunderbar ist, aber Fortnite ist noch immer eine andere Liga.

Zum Vergleich: Die „Mutter“ des Genres, PlayerUnknown’s Battlegrounds, erreichte zu seiner Glanzzeit 3,1 Millionen gleichzeitige Gamer und haltet seitdem auch den Steam-Rekord dafür. Mittlerweile ist die mobile Version des Spiels, erhältlich für iOS und Android, wesentlich erfolgreicher als alle genannten Titel hier zusammen.