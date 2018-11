Als Epic sagte, dass es sein „Fortnitemares Halloween-Event“ auf spektakuläre Weise mit einem einmaligen Ereignis beenden würde, machten sie keinen Spaß.

Wenn man am 4. November nachmittags in Fornite online war, sah man den geheimnisvollen Würfel auf der Karte nicht nur explodieren, sondern er löste auch eine Zwischensequenz aus, die Spieler in eine mysteriöse Leere schweben lies, bis hin zu den Schmetterlingen. Es ist selten, dass man eine Zwischensequenz wie diese mitten in einem kompetitiven Multiplayer-Spiel sieht, insbesondere mit mehr als 100 Teilnehmern.

Weißer Schmetterling als Finale

Als man zurückkehrte waren die schwimmenden Inseln rund um den Würfel verschwunden und die Dinge sahen „normaler“ aus. Epic hatte die Karte geändert, während keiner „hingesehen“ hat.

Mit diesen InGame-Events erzeugt Epic nicht nur Spannung, es lockt die Gamer immer wieder vor dem Bildschirm, indem man immer wieder etwas Neues zu sehen bekommt.

