Football Manager 2023 für PS5 auf “unbestimmte Zeit verschoben”

Die diesjährige Ausgabe des beliebten Managementspiels, Football Manager 2023, wird am 8. November 2022 auf allen möglichen Plattformen erscheinen, außer auf der PlayStation 5 (PS5). Die PS5-Version wurde “aufgrund unvorhergesehener Komplikationen, die während des Einreichungs- und Genehmigungsprozesses aufgetreten sind”, auf unbestimmte Zeit verzögert.

Was genau ist passiert? Nun, SEGA und Sports Interactive geben keine konkreten Informationen dazu ab, warum das Spiel nicht für die PS5 zum Release-Tag kommt. Es wurde jedoch versprochen, dass Updates so schnell wie möglich bereitgestellt würden. Wer sich bereits eine digitale Kopie im PlayStation Store gesichert hat, kann seinen Kauf rückgängig machen – der volle Betrag wird rückerstattet. Physische Vorbestellen können storniert oder an den Händler zurückgeschickt werden.

Football Manager 2023 erscheint nicht zum Release-Tag für PlayStation 5 (PS5)

“Wir sind am Boden zerstört von diesem Ergebnis, an dessen Lösung wir mehrere Wochen lang unermüdlich mit unseren Partnern gearbeitet haben”, so Studio-Director von Sports Interactive Miles Jacobson.

“Es war besonders schwierig, die Entscheidung für eine Verzögerung zu treffen, da es darum geht, ein großartiges Spiel zurückzuhalten, an dem eine Reihe talentierter Leute bei SI seit geraumer Zeit enorm hart gearbeitet haben. Wir werden weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun, um dies zu erreichen, dass Spiel so schnell wie möglich in die Hände von PS5-Gamern zu bringen.”

An update on the release of Football Manager 2023 Console on PlayStation 5. https://t.co/0cYMaTK88d — Football Manager (@FootballManager) November 2, 2022

Alle anderen Plattformen werden bedient

Die gute Nachricht? Auf allen anderen Plattformen wird der Football Manager 2023 am 8. November erscheinen, inklusive der PlayStation 4. Weiteres erscheint das Spiel für Windows PC, Xbox (One und Series X/S sowie im Game Pass), Nintendo Switch, Android, iOS und Apple Arcade.

Was ist neu im Football Manager 2023?

Neue Planungstools

Überarbeite K.I.

UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League

Neues “Fanvertrauenssystem”, dass uns zeigt, wie die Erwartungen der Fans sind

Übrigens veröffentlicht SEGA am gleichen Tag ein weiteres Spiel: Sonic Frontiers. Eine spannende nächste Woche für die Japaner also, die erst kürzlich die Mini-Konsole des Mega Drive 2 veröffentlicht haben.

Passend zum Thema