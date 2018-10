Relativ spät vor Weihnachten, aber vor Weihnachten wird Nintendo Fitness Boxing für den Switch bringen! Genauer gesagt am 21. Dezember erscheint das Sportspiel exklusiv für die Hybrid-Konsole, welche uns vom Sofa runterspringen lassen soll.

Die einzigen Trainingsgeräte, die man dazu benötigt, sind die Konsole Nintendo Switch und die beiden zugehörigen Controller. Die Gamer nehmen einen Joy-Con in jede Hand, schlagen rechte und linke Haken, weichen aus, gehen in Deckung, machen Kniebeugen und halten so den ganzen Körper ständig in Bewegung. Die Bewegungssensoren der Joy-Con registrieren das alles ganz genau.

Fitness Boxing ermöglicht tägliche Trainingseinheiten zwischen 10 und 40 Minuten, je nach Wunsch in niedriger oder hoher Intensität. Basierend auf dem ungefähren Body-Mass-Index (BMI) errechnet die Spielesoftware wie viele Kalorien man beim Training in etwa verbraucht. Um den Spaß zu erhöhen, können sich die Gamer ihren jeweiligen Trainer selbst aus einer ganzen Gruppe aussuchen. Zudem können sie ihre Übungsleiter nach Lust und Laune ausstaffieren – mit Outfits, die sie im Verlauf des Trainings freispielen. Auch zusätzliche Songs und Trainingsherausforderungen warten auf die Sportsfreunde, je weiter sie in Fitness Boxing vorankommen.

Obendrein darf sich im Zwei-Spieler-Modus jeder einen Freund oder ein Familienmitglied als Sparringspartner aussuchen. Beide halten dabei je einen Joy-Con und können im virtuellen Boxring entweder mit- oder gegeneinander kämpfen.

Und weil Nintendo Switch eine mobile TV-Konsole ist, ermöglicht sie das Training sowohl im TV-Modus zuhause als auch im Tisch-Modus unterwegs…