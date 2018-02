Final Fantasy XV Windows Edition-Benchmark-Tool jetzt verfügbar

NIS America gab bekannt, dass The Witch and the Hundred Knight 2 am 30. März für die PlayStation 4 in den Handel kommt.

In The Witch and the Hundred Knight 2 erkranken junge Mädchen in der Region Kevala plötzlich an einer mysteriösen Krankheit, die sie in widerwärtige Hexen verwandelt. Auf der Suche nach dem Ursprung des Übels bekommt Hundred Knight tatkräftige Unterstützung von den beiden Schwestern Amalie und Chelka. Amalie ist eine Agentin einer Organisation, die gegen Hexen kämpft und Chelka, ist die Hexe, die in Amalies jüngerer Schwester Milm erwacht ist.

