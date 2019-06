Share on Facebook

Es wurden keine offiziellen Ankündigungen bezüglich des Cross-Gen-Remakes von Final Fantasy VII Remake gemacht. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um mehrere Spiele handeln wird und das erste Spiel nicht vor dem 3. März 2020 erscheinen wird, scheint es jedoch klar zu sein, dass spätere Episoden auf neuer Hardware veröffentlicht werden.

Aber was ist mit dem ersten Eintrag? GameInformer.com hatte ein Interview mit dem Präsidenten und CEO von Square Enix, Yosuke Matsuda. Dabei wurde die Frage gestellt: Könnte das erste Remake-Spiel von Final Fantasy VII auf Systemen der nächsten Generation erscheinen?

„Es ist das heißeste Thema im Moment und wir dachten, ihr könntet uns das fragen“, so Matsuda. „Ich glaube, dass unsere Teams es geschafft haben, dass das Spiel sowohl die nächste Generation als auch die aktuelle Generation von Konsolen unterstützt. Ich glaube, es wird so entwickelt, dass es auf beiden spielbar ist, also bin ich nicht wirklich besorgt.“ Ich glaube, dass die Fans es auch auf beiden Systemen genießen können, einschließlich der nächsten Generation von Konsolen.“

Matsudas Kommentar ist keine offizielle Ankündigung, aber er kann dir zumindest etwas Trost spenden, wenn du wissen wolltest, ob die Chance besteht, dass du Final Fantasy VII Remake auf der nächsten Konsole von Sony spielen kannst. Immerhin ist das Remake-Spiel von Square-Enix vor allem bei den Japanern an der „Most Wanted“-Liste ganz weit oben.

Das lang erwartete Rollenspiel wurde erstmals 2015 angekündigt. Normalerweise wäre die Entwicklung bereits abgeschlossen und der Titel bzw. seine Episoden am Markt erschienen. Die Entwicklung wurde jedoch zu Beginn komplett neu gestartet. So hatte zuerst das Entwicklerteam von CyberConnect2 die Arbeiten über, welche von Square Enix als „nutzlos“ und „unbrauchbar“ betrachtet wurden. Die beste Entscheidung die man (intern) treffen konnte: Die komplette Neuentwicklung.

Immerhin haben wir nun einen Releasetermin (für die erste Episode): Der 3. März 2020.