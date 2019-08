Share on Facebook

Die Gamescom-Woche ist vorbei, aber das heißt nicht, dass die Aufregung auch endet. Bald steht die PAX West vor der Tür und wir haben bereits einige aufregende Dinge vor uns, wie zum Beispiel einen Gameplay-Stream für Cyberpunk 2077 von CD Prokekt RED. Inzwischen hat Square Enix auch seine eigene Präsenz auf der bestätigt zeigen, während auch detailliert die Spiele, die sie mitbringen werden. Final Fantasy 7 Remake ist am Start.

An der Spitze steht erwartungsgemäß das Remake des wohl besten Final Fantasy-Spiels aller Zeiten. Am Square Enix-Stand steht und eine Neuauflage von Midgar und dem Mako-Reaktor, die wir alle kennen und lieben. Natürlich werden auch Gameplay-Demos für das Remake verfügbar sein. In der Zwischenzeit werden auch andere Final Fantasy-Titel vertreten sein, wie die kürzlich veröffentlichte MMO-Erweiterung Final Fantasy 14: Shadowbringers und das kommende Final Fantasy 8 Remastered. Jedoch klingt das alles nur nach Nebendarstellern, zu Final Fantasy 7 Remake.

In der Zwischenzeit wird Square Enix auch zwei Panels für Life is Strange und eines für Shadowbringers halten. Weitere Spiele, die der Publisher zu PAX West bringt, sind Oninaki, Trials of Mana, Opera Omnia, Kingdom Hearts Union X (Cross) und Brave Exvius.

Die PAX West läuft vom 30. August bis 2. September. Wie hat euch die Gamescom 2019 gefallen? Sagt es uns doch in den Kommentaren! Immerhin gab es dieses Jahr – wie jedes Jahr – einen neuen Besucherrekord.

FF7 Remake, basierend auf der Unreal Engine 4, erscheint am 3. März 2020 exklusiv für die PlayStation 4. Weitere Konsolen-Versionen wurden bisher ausgeschlossen.