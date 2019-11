Final Fantasy 7 Remake – Entwickler klärt, wie Beschwörungen funktionieren

Final Fantasy 7 Remake - (C) Square Enix

Remake oder nicht, kein Final Fantasy-Spiel ist mit üblen Beschwörungen komplett, und das kommende “Final Fantasy 7 Remake” will genau das leisten, was es auch für andere tun will. Auf der offiziellen Twitter-Seite des Spiels wurde ein kurzer Clip von Produzent Yoshinori Kitase veröffentlicht, in dem erklärt wird, wie Beschwörungen im Spiel funktionieren.

In Bosskämpfen und Kämpfen gegen bestimmte härtere Feinde können Spieler mithilfe der Materia Beschwörungen anfordern, wenn „besondere Bedingungen erfüllt sind“. Die Beschwörung wird von der KI kontrolliert. Wenn die ATB-Anzeige voll ist, kann man die Beschwörung auch befehlen, eine ihrer Spezialfähigkeiten zu nutzen.

We asked #FinalFantasy VII Remake producer Yoshinori Kitase for a concise explanation of how summons work in #FF7R, and he didn't disappoint! pic.twitter.com/KEWVlUsGxQ — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) November 8, 2019

Final Fantasy 7 Remake erscheint am 3. März 2020 für die PS4.