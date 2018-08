Nach – schon fast- langweiligen Jahren brachte Final Fantasy 15 den Erfolg der Serie wahrlich zurück, wie die aktuellen Verkaufszahlen zeigen. So verkaufte sich der Ableger der Fantasy-Serie bisher 7,7 Millionen Mal – was es zum am schnellsten verkauften Game in der Serieneinführung macht, wie ResetEra hervorhebt.

Damit ist Final Fantasy auch das bisher am vierthöchsten verkaufte Game der legendären Serie. Nur Final Fantasy 7 (11 Mio.), Final Fantasy 8 (8,8 Mio.) und Final Fantasy 10 (8 Mio.) haben sich bisher mehr verkauft. Platz 3 dürfte damit in sicherer Reichweite sein, aber auch Platz 2 ist machbar.

Kauftipp:

Vielleicht wird sogar der Erfolg von Final Fantasy 7 eingestellt, welches sich seit Jahren als Remake in Entwicklung befindet…

Final Fantasy 15 ist jetzt auf PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar.