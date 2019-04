Final Fantasy 12: The Zodiac Age erscheint noch in diesem Monat für Xbox One und Nintendo Switch. Die Jungs und Mädels von Direct-Feed Games haben ein Vergleichsvideo auf YouTube veröffentlicht, welches die Switch- mit der PlayStation 4-Version vergleicht.

Für die technisch unterlegene Nintendo Switch ist es bemerkenswert, wie minimal die Unterschiede gegenüber der PS4 sind. Man kann sie wirklich nur sehr schwer erkennen. Natürlich hängt das damit zusammen, dass Final Fantasy 12: The Zodiac Age ein Remaster eines PS2-Spiels ist, und der Switch übertrifft technisch bei weitem die PlayStation 2. Trotzdem sind die Remaster-Versionen auf den neuen Konsolen gleichwertig zu betrachten, außer bei geringfügigen Unterschieden bei Beleuchtung und Schatten.

Final Fantasy 12: The Zodiac Age ist jetzt auf PS4 und PC erhältlich und wird am 30. April für Xbox One und Nintendo Switch auf den Markt kommen. Das Vergleichsvideo könnt ihr unterhalb sehen. Wenn ihr noch mehr Gameplay-Material in bewegter Form für die Switch-Version sucht, werdet ihr hier auf DailyGame fündig.