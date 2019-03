Share on Facebook

Final Fantasy 12: The Zodiac Age startet nächsten Monat auf Nintendo Switch. „The Zodiac Age“ war ein hervorragendes Update eines bereits unglaublichen Spiels, welches zuerst auf der PS4 startete. Alleine schon die Möglichkeit auch unterwegs ein Final Fantasy zu spielen, wird ausreichen um für Begeisterung zu sorgen!

Die ersten bewegten Bilder in Form von Gameplay-Videos gibt es erstmals von der PAX East aus Boston (USA). Der Übergang zur portablen Videospiel-Konsole ist wirklich gut gelungen und es sieht genauso schön aus, wie man es sich erhofft hatte. Bei den gezeigten Demo-Versionen gab es laut GameXplain Probleme beim Setup und der Sound setzt teilweise aus.

Final Fantasy 12: The Zodiac Age startet am 30. April 2019 für den Nintendo Switch mit deutscher Lokalisation, einer Altersfreigabe von 16 Jahren und mit Unterstützung für den Pro Controller. Der Download beträgt knapp über 13,5 Gigabyte. Im Nintendo eShop kostet der Titel 49,99 Euro. Bei Amazon.de kann man den Titel etwas günstiger und in der Hülle für 46,99 Euro bekommen!