Far Cry 6 bestätigt 4K-Unterstützung für PS5, PS4 Pro

Far Cry 6 von Ubisoft

Far Cry 6 entwickelt sich bereits zu einem der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2021. Bei der Veröffentlichung im Februar müssen die Spieler nicht lange warten, um die neue Fortsetzung in den Händen zu halten, und jetzt hat Ubisoft die Verwirrung über die 4K-Funktionen des Spiels beseitigt.

Das Game bietet wie immer eine völlig neue Welt, die die Spieler erkunden können, diesmal die Insel Yara. Die Insel ist stark vom realen Kuba inspiriert und bietet Umgebungen, die vom Dschungel bis zu urbanen Städten reichenund viele Möglichkeiten für atemberaubende Bilder bieten. Far Cry 5 unterstützte zuvor die 4K-Auflösung auf PCs und neueren Konsolen wie PS4 Pro und Xbox One X, aber mit einer neuen Hardware-Generation für Far Cry 6 fragen sich die Spieler, wie sich das Game darauf anpassen wird.

Im ersten Trailer vom Spiel entdeckten Fans am Ende des Videos einige interessante Fußnoten, die besagten, dass 4K Ultra HD nur auf Xbox One X und Xbox Series X verfügbar sein wird und dass HDR auf Xbox One S und neueren Konsolen möglich sein wird. Dies führte bei PlayStation-Spielern zu Verwirrung darüber, ob ihre Konsolen 4K-kompatibel mit Far Cry 6 sind.

Mittlerweile bestätigte Ubisoft, dass das Spiel auch auf PlayStation 4 Pro und PlayStation 5 in 4K laufen wird. Dies ist für PlayStation-Fans beruhigend, dass die aktuelle PS4 und die PS5 der nächsten Generation die höchsten visuellen Elemente für Far Cry 6 verarbeiten können. Warum Ubisoft PlayStation-Konsolen von den Notizen im Trailer ausgeschlossen hat, ist ungewiss, aber das Studio hat es schnell geschafft die Unsicherheit aufzuklären.