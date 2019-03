Share on Facebook

Borderlands 3 wurde endlich von Gearbox angekündigt, lange hat es gedauert – obwohl es irgendwie alle schon gewusst haben. Doch einen Releasetermin blieb der Entwickler bislang schuldig. Eine aktuelle Fan-Theorie auf Reddit.com beschäftigt sich genauer mit dem Trailer und seinen Zahlen, die vorkommen.

Vielleicht ist etwas dran und der Releasetermin zu Borderlands 3 steckt wirklich im Trailer versteckt. Eine Fan-Theorie, die von Kojima’s Anhängern stammen könnte, repräsentiert die extrem auffälligen Zahlen, die auf der Seite eines Gebäudes angezeigt werden. Die „01“ und die „10“. Ein Datum? Entweder bedeutet 01.10. der 1. Oktober 2019 oder der 10.01. also der 10. Januar 2020. Es gibt genügend Gründe dafür.

Borderlands feiert im Oktober diesen Jahres sein zehnjähriges Jubiläum. Und es scheint so, als würde Gearbox genau diesen Termin treffen. Gearbox sitzt jedoch in Amerika und verwendet das amerikanische Format für Datumsangaben. Dies würde bedeuteten, dass der Monat an erster Stelle steht: 0110 ist der 10. Januar 2020.

Borderlands 3 - Releasetermin Fan-Theorie

Beide Daten fallen jeweils auf einen Dienstag und Freitag, traditionelle Tage für die Veröffentlichung von Videospielen. Ist an der Fan-Theorie etwas dran? Vielleicht ist es sogar die Lösung! Seht euch den Trailer doch noch einmal genauer an.