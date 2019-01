Fallout 76 bekommt einen neuen Modus, Survival Mode genannt, mit Fokus auf PvP.

Fallout 76 Launch war gelinde gesagt holprig. Das gewagte Konzept fühlte sich für viele unausgegoren an. Dann kamen diverse Blamagen dazu. Technische Verfehlungen, das Debakel mit der Collector’s Edition und die Datenpanne mit dem Feedback. Bethesdas Ruf hat ordentlich gelitten. Nichtsdestotrotz wird fleißig weiter an Fallout 76 gearbeitet. So wurde jetzt ein neuer Modus bekannt gegeben.

Der Survival Mode soll den Fokus auf das PvP legen, dass im Standardmodus zugegeben mager ausfiel. Im großen und Ganzen wird dabei der Standardmodus, der fortan Adventure Mode heißen soll, erhalten. Quests und Events, Level Scaling etc. bleiben gleich. Jedoch wird ein Risk Reward System eingeführt und Spieler, außer dem eigenen Squad gelten als feindlich. Man wird also dazu animiert, den Konflikt zu suchen und entsprechend belohnt. Kann aber natürlich auch alles verlieren.

Damit man nicht alles aufs Spiel setzen muss, kann man sich dafür natürlich auch einen neuen Charakter erstellen. In welchem Modus man spielen möchte, kann man zu Beginn der Partie auswählen.

Ein genauer Releasetermin steht noch nicht, Bethesda spricht aber von März diesen Jahres. Weiterhin sollen alle Updates durch Playtesting abgesichert werden, um Spieler keinen bösen Überraschungen auszusetzen.

