Bethesda hat Fallout 76 noch lange nicht aufgegeben, obwohl das Game wirklich einen mißerablen Start hingelegt hat. Mittlerweile bekommt man es sogar geschenkt, wenn man einen Konsolen-Controller kauft. Doch es gibt ein neues Update, welches ein Brau- und Destillationssystem hinzufügen wird.

Der Entwickler hat kürzlich eine vollständige Roadmap geplanter Inhalte für Fallout 76 gezeigt, welche Inhalte in den nächsten Monaten kommen werden. Das erste große Update wird den Namen „Wild Appalachia“ tragen und in diesen Monat live geschaltet.

In einem weiteren neuen Update hat Bethesda Details zu einem neuen Konstruktionssystem mitgeteilt, das im Rahmen einer neuen Quest mit dem Titel „Wasted on Nukashine“ zum Spiel hinzugefügt wird. Das Brau- und Destillationssystem, wie der Name schon sagt, wird es Spielern ermöglichen, alles von Weinen und Spirituosen über Biere bis hin zu Mixgetränken zuzubereiten. Jedes Getränk wird Buffs und Boosts erzeugen. Wie auch im echten Leben werden diese aber auch eine negative Seite haben. Seit bereit wenn ihr angetrunken durch die Wastelands streift.

Fallout 76 wird ebenfalls bald eine PvP-Überholung erhalten. Die Beta-Version dazu wird ebenfalls diesen Monat starten.

Quelle: Bethesda