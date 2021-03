Evil Inside: Das durch Silent Hills inspirierte Horrorgame erscheint für PS5

Evil Inside (c) JanduSoft S.L.

Nachdem die Silent Hills Demo P.T. für die PlayStation 4 erschien, kamen immer wieder neue Horrorspiele raus die sich am Design des abgesagten Spiels orientierten. Auch bis jetzt gibt es von Konami noch keine Infos zur Zukunft des Fanrichses. Dies hat Entwickler jedoch nicht davon abgehalten, Hommagen an dieses verlorene Potenzial zu erstellen. Spiele wie Layers of Fear und Visage haben gezeigt, dass ein hyperrealistisch aussehendes Horrorspiel den Spielern die Hosen ausziehen kann. Mit Evil Inside wird jetzt ein neuer Anwärter für die PS5 veröffentlicht.

Evil Inside ist ein neues Horrorspiel, das vom unabhängigen Studio JanduSoft entwickelt wurde und wohl mehr P.T. inspiriert ist als die oben genannten Spiele. Das Spiel selbst wird als psychologischer Horror aus der First-Person-Perspekive beschrieben und die Geschichte folgt Mark, der, nachdem sein Vater wegen Mordes an Marks Mutter verhaftet wurde, versucht, sie über ein spirituelles Brett zu kontaktieren. Diese Arten von P.T. inspirierten Horrorspiele tendieren dazu, ähnlichen Mustern zu folgen: gruselige Atmosphären, dunkles Licht, beunruhigende weibliche Antagonisten, beengte Korridore und mysteriöse Schrecken.

Der Trailer unten zeigt, wie das Spiel aussehen wird und sofort werden viele die P.T. Stimmung erkennen. Es hat möglicherweise nicht die visuelle Wiedergabetreue des Silent Hills-Teasers, aber es hat sichtlich den Stil und sogar das Level-Design übernommen, mit dem Fans vertraut sein sollten. Es kommt immer häufiger vor, dass Horrorentwickler wieder aufgreifen, was verloren gegangen ist, als P.T. aus dem PlayStation Store gelöscht wurde. Kürzlich gab das Bloober Team zu, dass das Design der Frau von Layers of Fear von Hideo Kojimas Lisa inspiriert war.

Der Trailer von 2018 gibt dem Betrachter einen kurzen Überblick über die Schauplätze, die Evil Inside bieten wird. Es hat alle Merkmale, die heutzutage ein erfolgreiches Horrorspiel ausmachen, aber hoffentlich bringt es seine eigene einzigartige Sicht auf das Genre.

Mit den jüngsten Nachrichten, dass der Silent Hill-Komponist Akira Yamaoka diesen Sommer eine neue Ankündigung veröffentlicht hat, können sich alle Fans vorstellen, dass es sich um ein neues Spiel in der schrecklich klassischen Serie handelt. Bis dahin werden Spiele wie Evil Inside jedoch Horrorfanatiker bei Laune halten können.

Evil Inside kommt am 25. März auf PS5, PS4, PC, Nintendo Switch und die Xbox One auf den Markt.