Der Mann hinter der Ikone Ash Williams, Bruce Campbell, hat via Twitter ausgeplaudert. Zuvor sprach er noch von einem VR-Titel, nun bestätigte er: Evil Dead wird für Konsolen und PC entwickelt. Nicht für Virtual Reality. Obwohl ich gerne die Kettensäge auf der Brille angeworfen hätte um Dämonen und Skelette aufzumischen, oder Regale zu schlichten.

Auf seinem offiziellen Twitter bestätigte Campbell erneut, dass ein Evil Dead-Spiel auf dem Markt kommt. Er kündigte an, dass es sich um ein Projekt handeln würde, das auf Konsolen und PCs veröffentlicht werden soll. Er sagte auch, dass das Spiel kein VR-Projekt sei, über das anscheinend einige Fans online spekuliert hätten.

„Hey, groovige Spieler, dies ist eine Anschwellenzeit, um einige falsche Informationen zu klären, die da draußen sein könnten (auch von mir!): das kommende Evil Dead Videospiel wird für Konsolen und PC entwickelt, nicht VR. Es tut uns leid für jede Verwirrung. Game on!“, so Campbell auf Twitter.

Evil Dead ist keine unbekannte Marke für Videospiele. Der Originalfilm wurde tatsächlich an den Commodore 64 „angepasst“. Außerdem gab es mehrere Spiele in der Zeit der PlayStation und PlayStation 2. Allerdings basieren diese Spiele mehr auf den zweiten, eher bekannteren Film. Die Figur des Ash Williams kehrte für die drei Staffeln Ash Vs The Evil Dead auf den Serien-Bildschirm zurück. Vielleicht ist das Videospiel die Fortsetzung der Geschichte.