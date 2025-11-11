DailyGame
DailyGame - Filme / Serien - Erster Trailer zum The Super Mario Galaxy Movie
2 Min. lesen
Nintendo Direct sorgt für Weltpremiere!

Erster Trailer zum The Super Mario Galaxy Movie

Um 15:00 Uhr gibt es den ersten Trailer zum neuen Mario Abenteuer!

i Erster Trailer zum The Super Mario Galaxy Movie
Artikel von Michael +

Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass Nintendo eine neue Nintendo Direct abhalten wird. Und das bereits in wenigen Stunden, denn um 15:00 Uhr österreichischer Zeit soll die neueste Ausgabe über die Bildschirme flimmern. All jene die sich Neuigkeiten zu einen neuen 3D Mario Titel erwarten, muss ich an dieser Stelle leider enttäuschen.

Denn diese Direct wird sich nicht auf kommende Nintendo Switch 2 Spiele spezialisieren, sondern auf den im kommenden Jahr erscheinenden Super Mario Galaxy Film.

Erster richtiger Trailer zum Super Mario Galaxy Film

Bereits im Rahmen der September 25 Direct, wurde ein erster Teaser zum Super Mario Galaxy Film gezeigt. Für den heutigen Event dürfen wir die Weltpremiere des ersten richtigen Trailers rund um Mario, Luigi und Peach erwarten. Nach den ersten Leaks zum wahrscheinlichen Aussehen von Yoshi im Super Mario Galaxy Film ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den treuen Dino im Trailer sehen werden doch recht groß.

Bereits in der Post – Credit Szene des Super Mario Bros Films wurde der kultigste Begleiter des Klempners angekündigt. Stimmen die weiteren Gerüchte sollen wohl auch Bowser Jr. und Wario ihren Auftritt auf der großen Leinwand haben. Der Super Mario Galaxy Film soll im April 2026 in die österreichischen Kinos kommen. Wir halten euch natürlich am laufenden wenn es die ersten richtigen Bilder zum Super Mario Galaxy Film gibt und werden euch den neuen Trailer samt wichtigster Informationen nicht vorenthalten.

Zum Livestream selbst kommt ihr über den offiziellen Nintendo YouTube-Kanal

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

Nintendo

Mehr dazu...

Nintendo ist ein japanischer Hersteller von Videospielen und Spielekonsolen. Ursprünglich erstellte das Unternehmen aus Kyoto Spielkarten, aber das war bei der Gründung 1889.

Systeme: Nintendo

Mehr entdecken

Neu für dich!