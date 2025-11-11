Erster Trailer zum The Super Mario Galaxy Movie

Michael WeingärtnerMichael schreibt seit 2017 leidenschaftlich über Games, Filme und Serien. Als Level-40-Konsolero bringt er nicht nur jahrelange Spielerfahrung mit, sondern auch ein geschultes Auge für Storytelling und Charakterentwicklung. Seine Spezialisierung liegt in der Analyse von Blockbustern, Streaming-Highlights und Gaming-Franchises, wobei er tief in die Lore von Star Wars und Dungeons & Dragons eintaucht. Mit Humor, Fachwissen und einem klaren Blick für Details liefert Michael spannende Einblicke für alle, die Unterhaltung lieben.

Vor wenigen Stunden wurde bekannt, dass Nintendo eine neue Nintendo Direct abhalten wird. Und das bereits in wenigen Stunden, denn um 15:00 Uhr österreichischer Zeit soll die neueste Ausgabe über die Bildschirme flimmern. All jene die sich Neuigkeiten zu einen neuen 3D Mario Titel erwarten, muss ich an dieser Stelle leider enttäuschen.

Denn diese Direct wird sich nicht auf kommende Nintendo Switch 2 Spiele spezialisieren, sondern auf den im kommenden Jahr erscheinenden Super Mario Galaxy Film.

Erster richtiger Trailer zum Super Mario Galaxy Film

Bereits im Rahmen der September 25 Direct, wurde ein erster Teaser zum Super Mario Galaxy Film gezeigt. Für den heutigen Event dürfen wir die Weltpremiere des ersten richtigen Trailers rund um Mario, Luigi und Peach erwarten. Nach den ersten Leaks zum wahrscheinlichen Aussehen von Yoshi im Super Mario Galaxy Film ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den treuen Dino im Trailer sehen werden doch recht groß.

Bereits in der Post – Credit Szene des Super Mario Bros Films wurde der kultigste Begleiter des Klempners angekündigt. Stimmen die weiteren Gerüchte sollen wohl auch Bowser Jr. und Wario ihren Auftritt auf der großen Leinwand haben. Der Super Mario Galaxy Film soll im April 2026 in die österreichischen Kinos kommen. Wir halten euch natürlich am laufenden wenn es die ersten richtigen Bilder zum Super Mario Galaxy Film gibt und werden euch den neuen Trailer samt wichtigster Informationen nicht vorenthalten.

Zum Livestream selbst kommt ihr über den offiziellen Nintendo YouTube-Kanal

