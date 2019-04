Share on Facebook

Der erste Teaser-Trailer für Joker wurde online veröffentlicht. Unter der Regie von Todd Phillips erwartet uns einer der faszinierenderen Comic-Filme, die in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um einen Elseworlds-Film, der sich von allen bereits vorhandenen Kontinuitäten in anderen DC-Anpassungen unterscheidet. Während einige Fans den Aussichten von Joker skeptisch gegenüberstehen, sind andere begeistert von dem, was sie darstellen, und glauben, dass dies den nächsten Schritt in der Entwicklung des Superheldenkinos bedeuten könnte.

Joaquin Phoenix führt ein talentiertes Ensemble als Arthur Fleck, den gescheiterten Komiker, der sich in den Joker verwandelt. Phillips enthüllte offiziell den Clown-Look von Phoenix und zahlreiche Fotos sowie Videos bereits im November 2018 (via JustJared.com). Aber jetzt bekommen Kinogänger endlich einen Eindruck davon, was mit der Premiere des lang erwarteten Teaser-Trailers zu erwarten ist.

Warner Bros. enthüllte heute die Vorschau, nachdem er gestern Abend während ihrer CinemaCon-Präsentation debütiert hatte. Aber seht selbst:

Joker: Am Rande des Wahnsinns

Der Trailer zeigt wenig überraschend die Verwandlung von Arthur in den Joker. Obwohl ihm von seiner Mutter gesagt wurde, er solle ein fröhliches Gesicht anlegen und „Lachen und Freude in die Welt bringen“, fühlt Arthur die Welt zu einem zunehmend grausamen und verrückten Ort

Der Trailer legt auch den Grundstein für Arthurs persönliche Beziehungen, indem er ihm zeigt, wie er mit seiner Mutter Penny (Frances Conroy) interagiert und mit Sophie Dumond (Zazie Beetz) zusammen zu sein scheint. Nicht überraschend widmet sich Phoenix der Rolle und verspricht, eine unverhüllte und faszinierende Wendung als ikonischer Bösewicht zu vollbringen.

Joker hätte eigentlich Doctor Strange werden können…

Phoenix wurde schon früher für Comic-Filme angeheuert (Marvel wollte ihn für Doctor Strange), aber er lehnte die Rolle immer ab. Er wollte sich einfach nicht langfristig binden. Er war jedoch immer daran interessiert, eine Low-Budget-Anpassung um einen Bösewicht vorzunehmen. Was wäre noch besser gewesen als der Joker? Eigentlich nichts.

Joker ist kein Teil des DC Extended Universe und soll am 3. Oktober 2019 in unseren Kinos starten.