Erste Sonic The Hedgehog 2-Trailer wird morgen bei The Game Awards enthüllt

Sonic The Hedgehog 2 (C) Paramout Pictures

The Game Awards stehen in den Startlöchern und es wird eine Menge in die zweistündige Veranstaltung gestopft, wenn man Geoff Keighleys Versprechen glauben kann. Nicht nur die Auszeichnungen selbst, von denen es 30 gibt, werden dabei sein sondern auch eine ganze Menge ganz besondere Enthüllungen. Anscheinend ist eine davon nun zweieinhalb Jahre in der Entwicklung gewesen, was die Leute dazu gebracht hat, auf etwas zu hoffen, das sich auf Zelda – Breath of the Wild 2 oder vielleicht sogar auf GTA 6 bezieht.

Sonic wird garantiert auch stark vertreten sein, da Gerüchte kursieren, dass Sonic Frontiers am Donnerstagabend offiziell enthüllt wird. Darüber hinaus wird der erste Trailer von Sonic the Hedgehog 2 bei den The Game Awards debütieren. Die Nachricht wurde auf Twitter zusammen mit dem allerersten Poster für die Fortsetzung bestätigt.

Sonic The Hedgehog 2 movie poster revealed, trailer at The Game Awards tomorrow pic.twitter.com/GA3X2vj3Mi — Wario64 (@Wario64) December 8, 2021

Das Poster ist vom gleichnamigen Videospiel inspiriert und zeigt Sonic und Tails, die vor Robotnik in einem Flugzeug davonlaufen. Sonic und Tails fliegen ein sehr ähnliches Flugzeug in der Sky Chase Zone von Sonic 2 auf dem Sega Mega Drive. Das Poster zeigt auch Jim Carreys Robotnik in einem weitaus traditionelleren Transportmittel als im ersten Film.

Bemerkenswert durch seine Abwesenheit vom Plakat ist Knuckles. Anfang des Jahres bestätigte Idris Elba, dass er in der Fortsetzung Knuckles sprechen wird. Wie genau Knuckles im Film aussehen wird, bleibt vorerst unbekannt, aber das dürfte sich ändern, sobald der Trailer morgen Abend bei den The Game Awards gezeigt wird. Hoffentlich haben Paramount und Sega ihre Lektion nach der katastrophalen Enthüllung von Sonic gelernt und geben auch den anderen Charakteren ein passendes Aussehen. Sie haben den ersten Versuch von Tails ‘Design gut umgesetzt und auch den Synchronsprecher der Spiele für die Rolle engagiert. Daumen drücken, dass Knuckles genauso gut aussieht.