Die Eröffnungsdaten für den Themenpark „Star Wars Galaxys Edge“ an den Standorten Kalifornien und Florida von Disney sind offiziell bekannt gegeben worden. Als das „House der Mouse“ im Jahr 2012 Lucasfilm erwarb, war klar, dass sie viel größere Pläne für die Star Wars-Franchise hatten als nur eine Reihe neuer Filme, die fortgeführt und der Skywalker-Saga hinzugefügt wurden.

Im Jahr 2015 gab das Unternehmen offiziell Galaxy’s Edge bekannt, eine ehrgeizige und umfassende Erweiterung des Themenparks, die Fans in die Galaxis eintauchen würde, wie nie zuvor. Der Bau startete im Jahr 2016 mit der Eröffnungsfrist 2019. Für die längste Zeit hieß es, die Galaxy’s Edge in Kalifornien werde im Sommer für die Fans bereit sein, jener in Florida im Herbst. Es wurden keine genauen Zeitfenster bekannt gegeben, aber jetzt haben Star Wars-Fans Termine, die sie in ihrem Kalender einkreisen sollen.

Heute gab Disney offizielle Eröffnungsdaten für Galaxy’s Edge bekannt. Die im Disneyland Resort startet am 31. Mai, während jene in den Disney’s Hollywood Studios am 29. August eröffnet wird. Die Parks werden früher eröffnet als ursprünglich erwartet, da das Interesse an Galaxy’s Edge enorm ist.

Der nächste Kinofilm, Star Wars Episode IX, startet am 20. Dezember 2019 in den Kinos.

Quelle: Disney