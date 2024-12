Epic Games Store bietet Kill Knight kostenlos an

Kunden des Epic Games Store können Kill Knight derzeit für eine begrenzte Zeit kostenlos erwerben. Zusammen mit diesem Titel hat die aktuelle Promotion des Epic Games Store bereits 11 kostenlose Mystery-Spiele hervorgebracht, und es sollen noch weitere folgen. Obwohl sich die Pläne ändern könnten, sieht es momentan so aus, als könnten sich die Nutzer auf mindestens fünf weitere kostenlose Mystery-Spiele im Rahmen dieser Aktion freuen. Es wird erwartet, dass am 29. Dezember, 30. Dezember, 31. Dezember, 1. Januar 2025 und 2. Januar 2025 jeweils ein neues kostenloses Mystery-Spiel verfügbar sein wird, wobei das letzte Spiel voraussichtlich eine ganze Woche lang angeboten wird. Danach kehrt der Epic Games Store wahrscheinlich zu seinem regulären Rhythmus zurück und bietet wöchentlich statt täglich neue Gratisspiele an, wobei das Mystery-Element entfällt.

Es bleibt abzuwarten, was mit den letzten kostenlosen Mystery-Games im Epic Games Store 2024 geschieht und welche Pläne für 2025 anstehen, aber bis dahin können EGS-Nutzer Kill Knight kostenlos anfordern. Bemerkenswert ist, dass das Spiel erst im vergangenen Oktober veröffentlicht wurde und damit das jüngste Spiel in der Mystery-Games-Promotion ist. Kill Knight ist ein intensiver, actiongeladener Twin-Stick-Shooter für den PC, der überwiegend positive Kritiken erhielt und auf Metacritic eine beeindruckende Bewertung von 88 Punkten erzielte. Es ist zweifellos eines der wertvollsten kostenlosen Mystery-Games, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden, da es relativ neu ist und eine hohe Bewertung hat. Dies dürfte besonders erfreulich für Fans sein, die von einigen der bisherigen kostenlosen Mystery-Spiele enttäuscht waren.

Weitere kostenlose Spiele im Epic Games Store

Einige Kunden des Epic Games Store zeigten sich enttäuscht, dass das kostenlose Weihnachtsspiel Control war, obwohl es schon einmal kostenlos angeboten wurde. Während neue EGS-Nutzer, die das erste Angebot verpasst hatten, sich über die zweite Chance freuten, waren langjährige Benutzer verständlicherweise frustriert über die Wiederholung. Dennoch wird es vor dem Ende der aktuellen Aktion weitere kostenlose Spiele geben, daher sollten die Fans gespannt bleiben, welche Titel als Nächstes angeboten werden.

