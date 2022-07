Elden Ring stürmt Top 10 der meistverkauften Spiele 2022 (USA)

Elden Ring - (C) From Software

Die NPD Group teilte Informationen (via Mat Piscatella) über die meistverkauften Spiele und Hardware in den USA für den Monat Juni 2022. Darunter zeigt sich, dass gemessen am Umsatz Elden Ring nicht nur das meistverkaufte Spiel im vergangenen Monat war, sondern nun auch zum meistverkauften Spiel 2022 – zumindest nach Umsatz.

Elden Ring konnte damit seine Position aus dem Vormonat übernehmen. Was man jedoch dazu sagen muss: Es werden teilweise keine digitalen Verkäufe in die NPD-Charts aufgenommen.

TOP 10 der meistverkauften Spiele in den USA im Juni 2022

Elden Ring LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Mario Strikers: Battle League (ohne Nintendo eShop-Umsätze) MLB The Show 22 (ohne digitale Xbox- und Nintendo-Umsätze) Overwatch Mario Kart 8 (ohne Nintendo eShop-Umsätze) Nintendo Switch Sports (ohne Nintendo eShop-Umsätze) Kirby and the Forgotten Land (ohne Nintendo eShop-Umsätze) Final Fantasy 7 Remake Minecraft

TOP 10 der meistverkauften Spiele in den USA 2022

Elden Ring LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Pokémon Legends Arceus (ohne Nintendo eShop-Umsätze) Horizon Forbidden West MLB The Show 22 (ohne digitale Xbox- und Nintendo-Umsätze) Call of Duty: Vanguard Gran Turismo 7 Kirby and the Forgotten Land (ohne Nintendo eShop-Umsätze) Mario Kart 8 (ohne Nintendo eShop-Umsätze) Madden NFL 22

Umsätze gehen zurück

Wie Piscatella in einem anderen Tweet erklärte, sind im Juni 2022 die Verbraucherausgaben für Hardware, Spiele und Zubehör für Videospiele zum Vorjahr um 11 Prozent gesunken auf 4,3 Milliarden US-Dollar. Zuwächse bei den Abonnementausgaben konnten Rückgänge in anderen Ausgabenbereichen nicht ausgleichen.

Quelle: Mat Piscatella (Twitter)