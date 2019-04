Share on Facebook

Du spielst gerne Doom? Du hast dich aber schon einmal verlaufen? Nun ja, in diesem klassischen Doom-Mod kann dir das nicht mehr passieren. Der Weg ist ziemlich einfach: „Linear Doom“. Der Doom-Mod kennt nämlich nur den Weg nach vorne.

Linear Doom wurde von Modder DeXiaZ erstellt und in ModDB hochgeladen. Das gesamte intelligente Leveldesign des Spiels wird vom Anfang bis zum Ende in eine Reihe von Korridoren umgewandelt. Es ist immer noch möglich, sich leicht nach links oder rechts zu bewegen, aber das Spiel funktioniert meistens nur auf einer Achse. Alles von Dämonen bis hin zu geheimen Schaltern wurde verdichtet, sodass sie alle in einem einzigen Flur erscheinen.

Alle Wände aus den ursprünglichen 3D-Räumen sind noch vorhanden. Einerseits ist es unmöglich, sich zu verirren. Andererseits ist es unmöglich, Feinden zu entgehen. Linear Doom wird am besten gespielt, mit der Vorwärts-Pfeil-Taste und STRG. Hin und wieder links und rechts ausweichen, pasta!

Das Game kann man relativ einfach zum Starten bringen. Man benötigt eine Kopie des Original-Doom, die GZDoom-Software und eine von ModDB heruntergeladene Kopie von Linear Doom. Wenn ihr seichte Unterhaltung am Sonntag sucht, dann habt ihr hier das richtige Produkt.