EA Sports FC: Kommt der EM-Modus?

Fußball-Fans warten bereits sehnsüchtig auf das neue Game EA Sports FC

Mit FIFA 23 geht die Spielreihe von EA Sports vermeintlich in den Ruhestand. Ganz so tragisch ist es für Fans allerdings nicht, denn unter dem neuen Titel EA Sports FC geht der beliebte Fußballsimulator in eine weitere Runde. Grund für den Wechsel sollen die erhöhten Kosten sein, die die FIFA-Organisation für die Namensnutzung in Rechnung stellen wollte. Außer dem Namen soll sich allerdings nicht so viel verändern und so dürfen Fans weiterhin mit einem gigantischen Lizenzpaket rechnen. Wer also seine Lieblingsmannschaften auf dem PC oder der Konsole vertreten möchte, wird auch bei EA Sports FC die Chance dazu haben. Die neueste Version des Fußball-Hits wird im dritten Quartal von 2023 auf den Markt kommen und ist damit noch rechtzeitig vor der Fußball-WM in Deutschland verfügbar. Nun fragen sich viele bereits: Wird es einen EM-Modus geben?

Lizenzen und Spielmodi sind gesichert

Auch wenn der Namensgeber FIFA im Titel ab jetzt ausfällt, heißt das nicht, dass die offiziellen Lizenzen der Mannschaften ebenfalls gestrichen sind. Den letzten Angaben zufolge sollen in EA Sports FC 19.000 reale Spieler, 700 Mannschaften, 100 Stadien und 30 Ligen zu finden sein. Deutschland-Fans dürfen sich wieder über die 1. und 2. Bundesliga freuen, außerdem bleibt die UEFA Champions League, die englische Premier League und die italienische Serie A mit von der Partie. Schon im Vorjahr sprach EA von rund exklusiven Partnerschaften mit rund 300 Lizenzpartnern. So wolle sich der Entwickler und Publisher auch zukünftig an der Spitze der Sportsimulatoren positionieren. Auch die Spielmodi, die viele Fußball-Fans lieben gelernt haben, bleiben der Spielreihe erhalten. So dürfen sich Gamer im kommenden Ableger über Ultimate Team, Volta, den Karriere-Modus und Co. freuen. Bisher scheint es also so, als würde sich für Spieler glücklicherweise relativ wenig ändern. Natürlich erwarten wir uns einige neue Features, bisher hält sich EA Sports jedoch noch relativ bedeckt. Auch beim genauen Erscheinungstermin ist man noch zurückhaltend, ein Release im Herbst ist jedoch sehr wahrscheinlich.

WERBUNG

Die EM kommt nach Deutschland

Die UEFA EURO 24 ist endlich wieder – fast – in heimischen Gefilden. Das wichtigste Turnier des europäischen Fußballs wird nämlich in Deutschland ausgetragen und holt die besten Nationalmannschaften des Kontinents in deutsche Stadien. Die Aufregung unter deutschen und österreichischen Fußball-Fans ist damit natürlich groß. Wer seine Lieblingsspieler normalerweise nur auf der Konsole oder dem PC steuern kann, hat nun wieder die Chance, ihr Talent am Ball live im Stadion zu bewundern. Als große Favoriten gehen laut den Wetten Frankreich und England ins Rennen. Mit einer Quote von 5.50 stehen beide Nationen deutlich vor dem amtierenden Europameister Italien, der nur eine Quote von 13.0 erhält. Die Deutschen haben den Heimvorteil und erhalten dafür eine Quote von 7.00 (Stand: 19.6.2023). Während im Juni und Juli 2024 also die Profis um den Pokal kicken, wollen Fußball-Fans natürlich auch ihre eigene EM veranstalten. Schon jetzt stellen sich deshalb viele die Frage: Wird ein EM-Modus für das neue Game erscheinen?

Die Gerüchteküche brodelt

Noch gibt es zu wenig Infos über das neue Spiel, um die konkreten Pläne von EA Sports herauszufinden. Das hindert die Spieleindustrie jedoch nicht daran, die Gerüchteküche brodeln zu lassen. Auf verschiedenen sozialen Netzwerken wird deshalb bereits spekuliert, wie der Entwickler und Publisher mit dem wichtigen Fußball-Event umgehen wird. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass EA Sports ein Händchen für wichtige Partnerschaften hat. So konnte man bekanntlich auch die WM in FIFA 23 selbst in die Hand nehmen und seine gewählte Nationalmannschaft bis an die Spitze bringen. Die Weltmeisterschaft wird von der FIFA-Organisation ausgetragen, die Europameisterschaft steht unter dem Banner der UEFA. Die UEFA zählt jedoch als untergeordnete Kontinental-Konföderation von FIFA, weshalb hier keine Konkurrenzbeziehung vorherrscht, die für Probleme bei der Lizenzierung hätte führen können. Seitdem EA Sports nicht mehr direkt mit FIFA zusammenarbeitet, gehören diese Fragen aber sowieso der Vergangenheit an. Da andere Ligen von UEFA, wie die UEFA Champions League, ein integraler Part von EA Sports FC sein werden, sind die Hoffnungen auf einen EM-Modus aus gutem Grund hoch.

Warum gab es lange keinen EM-Modus?

Wer auf die letzten zehn Jahre der FIFA-Reihe blickt, hat vielleicht schon bemerkt, dass es zuletzt 2012 möglich war, die EM auch innerhalb des Fußballsimulators zu erleben. Grund dafür war, dass sich die Konkurrenz Konami für ihre Spielreihe Pro Evolution Soccer mehrfach die Lizenz zur Europameisterschaft sichern konnte. So konnte man in PES 2020 die UEFA EURO 2020 (die erst 2021 ausgetragen wurde) erleben und sogar den großen Sieger Italien vom Thron kicken. Der japanische Entwickler und Publisher geht seit 2021 einen ähnlichen Weg wie EA Sports und hat seine langjährige Spielreihe umbenannt. Das neueste Game heißt eFootball und wird seither laufend upgedatet. Somit erscheinen voraussichtlich keine neuen Teile mehr, stattdessen werden Erweiterungen herausgebracht. Auch bei EA Sports FC könnte ein ähnliches Vorgehen geplant sein. So wird ein potenzieller EM-Modus sicherlich erst im kommenden Jahr hinzugefügt werden. Ob die europäische Meisterschaft am Ende bei EA Sports FC oder bei eFootball im Programm stehen wird, bleibt also noch abzuwarten. Wir sind uns jedoch sicher, dass sich einer der beiden Entwickler die Rechte an der wichtigen Liga sichern wird!