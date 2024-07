EA Sports FC 25 angekündigt: Vollständige Enthüllung am 17. Juli

Eigentlich ist es keine Überraschung mehr, denn im Vorfeld wurden bereits einige Dinge geleakt. So stimmen die Cover-Stars und das Ankündigungsdatum. Der von uns errechnete Release-Termin von EA Sports FC 25 dürfte wohl auch stimmen. Kurz nach dem Sieg der Spanier der Europameisterschaft in Deutschland wurde das Spiel angekündigt. Hier sind alle Infos zur EA Sports FC 25 Enthüllung die ihr benötigt.

Am Cover der Ultimate Edition werden wir Gianluigi Buffon, David Beckham, Zinedine Zidane, Jude Bellingham und Aitana Bonmatí sehen. Die beiden Letztgenannten, die beiden Stars von Real Madrid und FC Barcelona, werden wohl auf dem Cover der Standard-Edition ebenfalls zu sehen sein. Die vollständige Enthüllung der diesjährigen Ausgabe der Fußballsimulation werden wir am 17. Juli bekommen.

Laut den bisherigen Leaks und Annahmen unsererseits wird EA Sports FC 25 im September für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Windows PC erscheinen. Die Nintendo-Version wird wohl – wie die Jahre zuvor – eine Legacy-Edition werden. Alles andere wäre eine Überraschung!

