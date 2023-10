EA Sports FC 24 Centurions: Durchgesickerte Spieler und Startdatum

Die Centurions-Promo ist keine Neuerfindung, sondern ein heiß erwartetes Comeback aus FIFA 23. In diesem Event wurden die dienstältesten Spieler ihrer Vereine geehrt, und in diesem Jahr dürfen wir uns auf einige aufregende Neuerungen freuen. Die Highlights sind zweifelsohne die neuen Versionen einiger Top-Icons, die das EA Sports FC 24-Team noch spannender machen, dank Centurions.

Woher stammt der Leak? Die Informationen stammen von zwei vertrauenswürdigen EA Sports FC 24-Leakern auf Twitter: “Fut Sheriff” und “Runtheiconmarket” (via Comicbook.com). Während Fut Sheriff eine lange Erfolgsgeschichte hat, ist Runtheiconmarket in diesem Jahr mit mehreren legitimen Leaks aufgetaucht. Die Liste der geleakten Spieler enthält sowohl aktuelle Stars als auch legendäre Icon-Spieler:

Aktuelle Spieler:

Thiago Silva – Chelsea

Marcus Rashford – Manchester United

Pedri – Barcelona

Alexandre Lacazette – Lyon

Ferland Mendy – Real Madrid

Martin Odegaard – Arsenal (SBC)

Icon-Spieler:

Wayne Rooney

Ruud Gullit

Zico

Jairzinho

Bobby Charlton

Ashley Cole

Natürlich wird sich diese Liste im Laufe der Zeit wahrscheinlich erweitern, da weitere Informationen ans Tageslicht kommen. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald weitere Spieler bekannt sind.

Startdatum für Centurions in EA Sports FC 24

EA Sports hat Centurions zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber die Community erwartet gespannt den Start. Das genaue Datum wird wahrscheinlich in Kürze auf der EAFC 24-Website bekanntgegeben. Wir können jedoch aufgrund vergangener Erfahrungen eine zuverlässige Schätzung abgeben. Die derzeitige Trailblazers-Promo endet am 27. Oktober. Es ist wahrscheinlich, dass die Centurions-Promo unmittelbar danach beginnt.

EA veröffentlicht in der Regel neue Promos freitags, was bedeutet, dass wir uns auf eine spannende Woche freuen können. Beachte jedoch, dass nicht alle oben aufgeführten Spieler am ersten Tag verfügbar sein könnten. EA neigt dazu, einige von ihnen als “Mini-Release” für die Promo am Sonntag zu reservieren. Es ist auch möglich, dass einige der Spieler als SBC- oder Objective-Karten im Laufe des Events erscheinen.

EA Sports FC 24 ist für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar.