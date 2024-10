EA Play wird Teil vom Epic Games Store

Der Epic Games Store hat jetzt den Abonnementdienst EA Play im Angebot. Gamer kennen den Shop für seine großen Rabatte, Sonderangebote und kostenlosen Spieleaktionen, die eine Alternative zu Steam bieten, um Spiele auf dem PC zu kaufen und zu genießen. Die Spielebranche ist seit einigen Jahren stark von Abonnementdiensten geprägt, und EA Play ist einer der bekanntesten. Dieser Dienst von Electronic Arts, der 2020 aus EA Access hervorging, bietet den Spielern monatliche Vorteile. Nutzer können auf verschiedene Weise beitreten, ob auf PC oder Konsole, und erhalten Belohnungen, die sie in Spielen des Unternehmens einlösen können.

Mit dem neuesten Update des Epic Games Store ist EA Play nun als monatliches Abonnement für 0,95 Euro, für weitere Monate für 5,99 Euro und als Jahresabonnement für 39,99 Euro erhältlich. Abonnenten haben unbegrenzten Zugriff auf die Spielebibliothek von Electronic Arts, darunter beliebte Titel wie Mass Effect, Mirrors Edge und Dragon Age: Inquisition. Weitere Vorteile sind das Freischalten von Ingame-Belohnungen und ein 10-prozentiger Rabatt auf digitale Käufe von EA, einschließlich kompletter Spiele, Season Passes, Point Packs und sogar Vorbestellungen und Erweiterungen. Der Dienst bietet auch Testversionen an, und Spieler, die sich über den Store anmelden, können EA Sports FC 25 Standard Edition, EA Sports WRC 24, EA Sports Madden NFL 25 und F1 24 ausprobieren.

Unlock your thrill with EA Play, now available on the Epic Games Store!

Join now and experience unlimited access to a collection of EA’s top titles, trials of select new games, in-game member rewards, and more: https://t.co/nvBv8r0CSp pic.twitter.com/1XBnLJkDLE

— Epic Games Store (@EpicGames) October 17, 2024