EA Motive arbeitet aktuell an keinem Star Wars-Spiel

Die letzten Star Wars-Spiele wurden sehr gut angenommen und sowohl Star Wars Jedi: Fallen Order als auch Star Wars Squadrons erhielten allgemein positive Bewertungen. Anfang dieser Woche gab es Spekulationen darüber, dass EA Motive, das Studio hinter Squadrons, an einem anderen Star Wars-Spiel arbeitete. Nachdem allerdings Stellenanzeigen auf der Website des Unternehmens darauf hinwiesen, dass an einem anderen Spiel im Star Wars Universum gearbeitet wird, begannen die Gerüchte um ein neues Game in Umlauf zu gehen.

EA Motive hat seitdem eine Erklärung zur Situation veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass kein solches Projekt in Arbeit ist. Auf Twitter gab das Unternehmen an, dass die Verwirrung „auf menschliches Versagen zurückzuführen“ sei und kein Star Wars-Projekt in Arbeit ist. Der Silberstreifen allerdings ist, dass Motive an einem neuen Spiel arbeitet, und obwohl keine Details über seine Natur angegeben wurden, sagte Motive, dass es etwas „ziemlich Besonderes“ sein wird.

Due to human error (hey, it happens!) we’ve seen a lot of speculation. While we’re not working on a new Star Wars project, we are working on something pretty special. Follow us here or check back for more info on what we’re up to! https://t.co/u6oJewebUN

— Motive Montreal (@MotiveMontreal) November 4, 2020