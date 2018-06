Wie schon öfters in den letzten Tagen betont befinden wir uns noch einige Tage vor der E3 2018 in Los Angeles. Und wenn man von sich Reden lassen möchte, dann leakt man seine Start-Titel. So dürfte es nun wohl auch bei Nintendo passiert sein.

Auf 4chan wurde ein Bild veröffentlicht, welches die Titel für die E3-Präsentation angekündigt. Mit dabei sind auch die Spielelogos von Fortnite, Dragon Ball Fighter Z und Overcooked! 2 – welche bisher noch nicht angekündigt wurden.

Ob es sich dabei wirklich um den E3-Plan von Nintendo handelt ist ungewiss. Allerdings dürfte eine Fortnite-Switch-Version mehr als überfällig sein, daher denken wir mal es ist kein Fake! Bereits Ende April gab es ein Gerücht, dass exklusive Inhalte für die Hybrid-Konsole versprochen hat!

Dürfte wohl nicht alles sein, was uns Nintendo präsentieren wird… Hoffen wir mal!