E3 2022 soll laut Berichten wieder ein Online-Event werden

Wird es eine E3 2022 überhaupt geben? Diese Befürchtung, dass gar nichts passieren wird, hatten bereits viele Spieler – die sich jedes Jahr auf Neuankündigungen der einst größten Videospiele-Messe der Welt freuten. Nun, es scheint so, dass Brancheninsider bereits wichtige Informationen haben, dass die Veranstaltung stattfinden wird.

Insider sagen, dass die ESRB per Mail vor dem Wochenende die Entwickler aufgefordert hat, Video-Trailer für den Sommer vorzubereiten. Eine offizielle Erklärung gibt es noch nicht. Die offizielle Webseite hatte ihren letzten Beitrag am 15. Juni 2021.

Auch Tom Henderson, einer dieser Brancheninsider, meldete diese Behauptung auf Twitter. Nachdem die physische Veranstaltung im Januar 2022 abgesagt wurde, hatten viele Menschen die Befürchtung, dass dies das komplette Ende der E3 werden würde. Dem scheint nicht so.

Die Absage passierte, nachdem in den USA die Fälle von Covid-19 stark anstiegen. Da die Fallzahlen in Übersee zurückgehen bleibt abzuwarten, ob die E3 versucht, einige Dinge der Show vielleicht doch “persönlich” abzuhalten.

E3 will be an entirely digital event again this year according to the ESRB who sent out emails to developers today.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 10, 2022