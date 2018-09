Ab dem 27. September könnt ihr den Charakter C-17 als eigenständigen DLC und im Rahmen des FighterZ-Pass für Xbox One, Playstation und PC erwerben.

Für die Nintendo Switch Version wird C-17, so wie alle DLC-Charaktere ab dem Launch am 28. September zur Verfügung stehen.

Der Charakter C-17 kann sich mit einer schützenden Barriere umgeben. Das wird sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff nützlich sein. Sein stärkster Zug ist der Super Elektroschock, ein großflächiger Energiewirbel, der am Boden und auch in der Luft ausgeführt werden kann.

Dragon Ball Fighters erscheint am 28. September für Nintendo Switch.