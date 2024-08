Neuer Doom Powers Trailer zu Sonic X Shadow Generations

SEGA hat einen neuen Trailer für Sonic X Shadow Generations veröffentlicht, der Shadows neue Doom-Kräfte vorstellt.

Der Trailer gibt einen Einblick in Fähigkeiten wie Doom Spear, Doom Blast, Doom Morph, Doom Wing und Doom Surf sowie in verschiedene Levels, darunter Chaos Island aus Sonic Frontiers und fordert die Spieler mit anspruchsvollen Bosskämpfen heraus.

Shadows neue Doom-Kräfte sind eine der aufregendsten Neuerungen in Sonic X Shadow Generations. Jede dieser Fähigkeiten verleiht Shadow eine besondere Macht, die es ihm ermöglicht, noch mächtigere Angriffe auszuführen und Hindernisse zu überwinden. Der Doom Spear etwa lässt Shadow einen mächtigen Speer aus purer Energie werfen, der alles in seinem Weg durchdringt. Mit Doom Blast entfesselt er eine explosive Welle, die Gegner in der Nähe wegfegt. Doom Morph verleiht ihm die Fähigkeit, sich in verschiedene Formen zu verwandeln, um so unzugängliche Bereiche zu erreichen oder bestimmte Gegner zu überwältigen.

Neben den neuen Fähigkeiten bietet Sonic X Shadow Generations auch eine Reihe von bekannten Schauplätzen aus dem Sonic-Universum, darunter das bedrohliche Chaos Island aus Sonic Frontiers. Diese Stages fordern den Spieler mit komplexen Plattformen und einer düsteren Atmosphäre heraus, die perfekt zu Shadows neuen Kräften passen. Die Bosskämpfe sind ebenfalls anspruchsvoll gestaltet, wobei jeder Boss einzigartige Fähigkeiten besitzt, die Shadows Doom-Kräfte auf die Probe stellen.

Sonic X Shadow Generations erscheint am 25. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC über Steam und den Epic Games Store.