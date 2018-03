Wie wir vor einer Woche berichtet haben, steht das DOOM Xbox One X Enhanced-Update kurz bevor, nachdem es in der internen Xbox-One-X-Enhanced-Liste auf „Coming Soon“ umgestellt wurde – ein Indiz für einen kommenden Release des Grafik-Updates für die High-End-Konsole.

Neben dem Xbox One X-Update soll morgen auch das PlayStation 4 PRO-Update veröffentlicht werden, wie Bethesda heute verkündete. ID Software sollte den Kollegen von CD Projekt Red vielleicht seine Erfahrungen mitteilen (Sorry für den Seitenhieb!). Für beide Konsolen soll es dabei DOOM in 4K-Auflösung geben (also unnötige Konsolen-Kriege bleiben uns hiermit erspart). Die verwendete Engine hinter dem Spiel ist enorm skalierbar – also wären wir nicht überrascht, wenn das Spiel auf beiden Systemen eine native 4K-Vorstellung macht.

Stelle sicher, dass du genügend Speicherplatz zur Verfügung hast! Mit 4K-Updates sind wir schon gewohnt, dass massiv die Festplatte beansprucht wird.