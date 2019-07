Share on Facebook

Die nächste Folge der legendären Shooter-Serie kommt Ende des Jahres in Form von DOOM Eternal. Es verspricht eine Verbindung des Old-School-Wahnsinns-Shooter und moderner Technik. Aber was ist mit der alten Schule mit dem Blut und den Eingeweiden? Interessanterweise fehlten die ursprünglichen Spiele in der aktuellen Konsolenpalette. Das heißt, bis jetzt.

Als Überraschung wurde DOOM 1, 2 und 3 für alle drei aktuellen Systeme veröffentlicht. Die Releases enthalten alle Originalspiele sowie die jeweils mitgelieferten Erweiterungen und Zusatzlevels. Erwähnenswert ist, dass DOOM 3 nicht die BFG-Edition ist, sodass die anderen beiden Spiele nicht enthalten sind. Mann muss also alles einzeln kaufen.

Alle drei Spiele sind ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sowie für die PC-Versionen der Spiele verfügbar, die schon immer auf der Plattform waren. Die ersten beiden Spiele wurden neben Konsolen auch auf iOS und Android veröffentlicht.