Donkey Kong Bananza: Handelt es sich in Odyssey um dieselbe Pauline?

Es wurde bisher nicht offiziell bestätigt, dass es sich bei Pauline aus Donkey Kong Bananza um dieselbe Pauline aus Super Mario Odyssey handelt. Die Abenteuer könnten sich zur selben Zeit oder weit auseinander abspielen. Nun wurde dem Produzenten des aktuellen Donkey Kong Abenteuers diese Frage gestellt.

Befinden sich Bananza und Odyssey im selben Zeitstrahl?

Seit wir den Ankündigungstrailer von Donkey Kong Bananza gesehen haben, stellte sich uns die Frage, ob es sich um dieselbe Pauline handelt, welche als Erwachsene die Bürgermeisterin von New Donk City ist, welche Super Mario in Super Mario Odyssey besucht. Auch wenn alles danach aussieht, darf man nicht vergessen, dass es bei Nintendo auch mehrere Zeitstrahlen für alle The Legend of Zelda Teile gibt. Da es bisher noch keine offizielle Antwort auf die Frage gibt, wurde diese vom Produzenten des Titels Kenta Motokura, beantwortet.

Keine Beantwortung

In einem aktuellen Interview, welches mit mehreren Entwicklern von Bananza geführt wurde, ist aufgefallen, dass zwar die meisten Fragen geklärt wurden, aber diese eine Frage über Pauline bisher immer beiseite geschoben worden war. Dies dürfte kein Zufall sein, denn auch auf die direkte Frage ist der Produzent ausgewichen. Er meinte, dass die Entwickler sich natürlich einen Plan gemacht hatten. Was die Spieler betrifft, möchte er allerdings, dass diese zur Beantwortung ihre Fantasie einsetzen.

Zweiter Versuch

Da die Antwort nicht zufriedenstellen war, hat man mit einer weiteren Frage noch einmal versucht eine Antwort von dem Produzenten zu entlocken. Man fragte, ob es einen Zusammenhang zu Bananzas Paulines Oma gäbe, welche Pauline im Abenteuer immer wieder kurz vor dem einschlafen erwähnt. Dies könnte die Bürgermeisterin der Gegenwart von Bananza sein, welche ebenfalls Pauline heißen könnte, sodass auch Odyssey zur selben Zeit spielen kann. Allerdings hat man auf diese Frage exakt dieselbe vage Antwort bekommen.

Der Hinweis, dass sich die Entwickler einen Plan gemacht hätten, könnte bedeuten, dass man berücksichtigt hat, dass Bananza und Odyssey zeitgleich stattfinden. Natürlich können die Abenteuer auch zeitlich sehr versetzt sein. Denn die Bürgermeisterin Pauline wirkt in Odyssey sehr erwachsen. Es kann aber auch sein, dass Nintendo sich selber nicht sicher ist, was sie als nächsten mit Pauline machen werden.

Quelle: famitsu.com

