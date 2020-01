Disney Plus, mit neuer Star Wars-Serie, startet am 24. März in Österreich und Deutschland

The Mandalorian - (C) Disney

Disney startet seinen Streaming-Dienst “Disney Plus” bereits am 24. März in Österreich und Deutschland. Inklusive der neuen Star Wars-TV-Serie!

Der Start von Disney Plus, zuerst in den USA, Kanada und den Niederlanden, brachte unter anderem die Live-Action-Serie Star Wars: The Mandalorian. Dabei möchte Disney als neuer Konkurrent zu Netflix und Amazon am Markt auftreten. Dafür gibt es auch hochwertigen Content.

Neben der brandneuen Star Wars-Serie mit Baby Yoda gibt es die Superhelden von Marvel, das Familienprogramm von Pixar und natürlich die tausenden Stunden an Serien und Filmen des Film-Riesen mit dem Maus-Logo.

Der Aufstieg von Disney in das Streaming-Geschäft wird den Markt in der Macht erschüttern. So viel ist sicher. Die “New York Times” schreibt sogar davon, dass dieses Ereignis mit dem Start von MTV zu vergleichen ist. Der Preis ist auf jeden Fall ansprechend. Ambitionierte Ziele hat das Haus der Maus auch. In 5 Jahren soll der Dienst mehr als 80 Millionen Abonnenten haben.

