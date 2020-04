Disintegration: Singleplayer-Kampagne in neuen Video vorgestellt

Disintegration - (C) – Private Division & V1 Interactive

Letztes Jahr haben wir die Enthüllung von Disintegration erhalten, einem neuen Titel aus dem Kopf von Halo’s Co-Schöpfer.

Das Spiel ist eine einzigartige Mischung aus Ego-Shooting und RTS-Elementen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir den Multiplayer-Modus des Spiels aufgrund einer Beta zu Beginn des Jahres nur gesehen. Jetzt ist es Zeit, einen Blick auf die Kampagne des Spiels in einem fast 10-minütigen Video zu werfen.

Wir haben einige leuchtende Dinge über den Einzelspieler gehört, verglichen mit einer intensiven Achterbahn und all dem. Dank VGC bekommen wir jetzt unseren ersten Blick darauf in einem fast 10 Minuten langen Video. Außerhalb eines kurzen Films, der das Filmmaterial beendet, erfahren wir nicht viel darüber, wie die Geschichte aussehen wird. Es bleibt also ein wenig spannend. Wenn man das Multiplayer-Filmmaterial gesehen hat, ist euch das Material ziemlich vertraut, da der Hauptcharakter gegen feindliche Mechs kämpft und dabei die RTS-Mechanik nutzt, um das Spielfeld zu kontrollieren. Schau es dir an.

Disintegration wird irgendwann in diesem Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Ob der Titel auch für die kommenden Konsolen-Generation erscheint, einzeln oder als Upgrade, ist noch nicht bekannt. Den Enthüllungs-Trailer findet ihr hier, auf DailyGame.at.