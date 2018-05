NIS America kündigte an, dass für die Nintendo Switch eine Yomawari: The Long Night Collection auf den Markt kommen wird.

Die Collection wird beide Survival Horror Games Yomawari: Night Alone und Yomawari: Midnight Shadows enthalten. Der erste Teil erschien 2016 für die PlayStation Vita und den PC. Der Nachfolger wurde dann 2017 auf der PlayStation 4 und dem PC veröffentlicht. Yomawari: Midnight Shadows haben wir damals für die PlayStation 4 getestet.

Die Yomawari: The Long Night Collection erscheint am 26. Oktober in Europa und am 30. Oktober in Amerika für die Nintendo Switch.