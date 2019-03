Manche Games kommen und gehen wieder schneller, als wir glauben.

Via Reddit wurde eine Info-Grafik veröffentlicht, welche uns die täglichen Spieler auf Steam zeigt, seit 2015. Interessant dabei ist die Kontinuität eines DOTA 2 und Counter-Strike: Global Offensive, welche eigentlich bis auf den Start von PUBG Platz 1 und 2 belegten. Es wird wirklich langsam Zeit, dass Valve wieder selbst Games entwickelt! (Also ich meine richtige Games, keine Kartenspiele…)

PlayerUnknown’s Battlegrounds, die Mutter des Battle Royale-Genres, hatte kurzzeitig eine Mega-Dominanz. Mit dem Release der Smartphone-Version hat man sich dafür sicher nichts Gutes getan, aber der Erfolg am mobilen Sektor gibt einem eben recht. Die Geldbörserl der PUBG Corp. wurden sicherlich ordentlich durchgefüttert.

Zurück zur Info-Grafik. In rund einer Minute seht ihr alles, was ihr über die Steam-Trends wissen müsst:

From Reddit. Animated top Steam games by PCU since 2015 pic.twitter.com/hx7MpGJf98

— Ben Cousins (@BenjaminCousins) 3. März 2019