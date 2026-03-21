Die PS5 schlägt die Switch 2 im zweiten Monat in Folge

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Circana-Analyst Mat Piscatella hat am 20. März 2026 die US-Verkaufsdaten für Februar 2026 veröffentlicht. Das Ergebnis ist dasselbe wie im Januar: Die PlayStation 5 führte den US-Hardware-Markt sowohl nach Stückzahlen als auch nach Umsatz an. Die Nintendo Switch 2 landete in beiden Kategorien auf Platz zwei. Xbox Series X und S folgen auf dem letzten Platz. Die Schlagzeile klingt wie eine Niederlage für Nintendo. Ist sie aber nicht, und das sagt Piscatella selbst. Der entscheidende Satz in seinem Statement: Die installierte Basis der Switch 2 liegt nach neun Monaten auf dem Markt 45 Prozent über dem Vergleichswert der ursprünglichen Switch zur selben Zeit.

Warum PS5 vor Switch 2 keine Überraschung ist

Die PS5 ist seit November 2020 auf dem Markt und hat eine weltweite installierte Basis von über 86 Millionen Einheiten aufgebaut. Sie verfügt über ein breites Spieleangebot, eine loyale Nutzerbasis und profitiert aktuell von Titeln wie Resident Evil Requiem, das im Februar Platz eins der US-Software-Charts belegte. Die Switch 2 dagegen ist seit Oktober 2025 erhältlich und baut ihre Basis noch auf.

Dass eine neue Konsole in den ersten Monaten hinter einer etablierten Plattform mit jahrelangem Vorsprung liegt, ist der Normalfall, kein Versagen. Dass die PS5 sich so hartnäckig hält, ist außerdem bemerkenswert. Zum Vergleich: In Japan verkaufte sich die Switch 2 zuletzt mit 127.245 Einheiten in einer Woche vor der PS5.

Was die Marktdaten sonst zeigen

Der Gesamtumsatz für Videospiele in den USA lag im Februar 2026 bei 4,56 Milliarden US-Dollar, ein Plus von einem Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Hardware-Ausgaben stiegen um 22 Prozent, was direkt mit dem Switch-2-Launch zusammenhängt: Die Konsole ist teurer als ihr Vorgänger und spricht zusätzliche Käufer an. Abonnementdienste wie PlayStation Plus und Xbox Game Pass legten um 27 Prozent zu, das ist das stärkste Wachstumssegment.

Bei der Software dominiert Resident Evil Requiem Platz eins, gefolgt von NBA 2K26 und Call of Duty: Black Ops 7. Dauerbrenner wie GTA 5 und Red Dead Redemption 2 sind weiterhin in den Top 20 präsent. Xbox verlor im Jahresvergleich weitere 27 Prozent Hardware-Umsatz.

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