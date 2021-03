Die Download-Geschwindigkeit für Xbox-Spiele wurde erhöht

Xbox Series S: So sieht die Verkaufs-Verpackung aus. - (C) Microsoft

Während sich der Wandel in Richtung einer digitalen Zukunft fortsetzt, unternimmt Xbox alles, um dies zu einer nachhaltigen und bequemen Realität zu machen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Die Xbox Series X hat die Download-Geschwindigkeit der vorherigen Generation bereits enorm gesteigert. So sind Downloads mittlerweile in Minuten erledigt was sonst noch Stunden gedauert hat.

Eines der größten Probleme, der Konsole ist allerdings, dass beim Spielen eines Spiels keine Download-Geschwindigkeiten vorhanden sind oder unerträglich langsam werden. Der einzige Weg, dies zu umgehen, besteht darin, das Spiel vollständig zu schließen. Doch hat man vergessen zu speichern verliert man jeglichen Fortschritt.

Zum Glück arbeitet Microsoft daran, dies zu verbessern

Xbox Insider haben wahrscheinlich bereits eine Schaltfläche „Mein Spiel anhalten“ in den Downloads des Spiels bemerkt. Per VCG versetzt die Schaltfläche das gespielte Spiel im Wesentlichen in einen angehaltenen Zustand. Ganz ähnlich wie beim Öffnen eines anderen Spiels für die beliebte Funktion „Schnelle Wiederaufnahme“. Auf diese Weise können Spieler ihr Spiel genau an der Stelle stoppen, an der sie es verlassen haben, ohne das Spiel vollständig zu schließen. Somit werden etwaige Downloads beschleunigt.

Eden Marie, die technische Leiterin von Xbox, veröffentlichte einen Tweet mit detaillierten Informationen zum Update. So enthält es auch einen neuen Banner, mit dem man zum Game Pass in der Bibliothek navigieren kann. Das Update scheint von dem letzten März-Update getrennt zu sein. Xbox Insider erhalten Updates in der Regel früher. Fast wie im Rahmen einer Beta-Test-Initiative. Noch gibt es aber keine konkreten Details, wann es für Nicht-Xbox-Insider soweit sein wird.

Xbox hat große Anstrengungen unternommen, um die Benutzererfahrung schnell und effizient zu verbessern. Von der Download-Geschwindigkeit bis zur Schönheit eines Dienstes wie Game Pass, der sich wie ein Netflix-ähnlicher Dienst für Gamer verhält, ist auf Xbox immer etwas Neues los. Xbox hat kürzlich älteren Titeln große Leistungssteigerungen verliehen, und dies wird wahrscheinlich nur im Rahmen einer Initiative fortgesetzt, um die Plattform zu einem der besten Orte zum Spielen zu machen.