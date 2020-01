Die Beta-Version der Age of Empires 3 Definitive Edition startet im Februar

Age of Empires 3 - (C) Microsoft

Die Remaster von Microsofts klassischen Echtzeit-Strategie-Titeln hören noch nicht auf. Auf uns wartetnoch Age of Empires 3: Definitive Edition. Wir haben wenig über das Spiel gehört, seit die Trilogie der Remaster angekündigt wurde, aber es scheint, dass die Entwickler bereit sind, die Dinge vorzuführen. Jetzt haben sie angekündigt, dass die Beta bald beginnen soll.

Die Beta-Version von Age of Empires 3: Definitive Edition beginnt im Februar. Das wurde im offiziellen Forum gesagt. Die Beta-Version ist begrenzt. Man kann sich jedoch als Insider auf dieser offiziellen Website anmelden und seine Profileinstellungen anpassen, um in den Pool der eingeladenen Personen zu gelangen. Einladungen werden per E-Mail verschickt. Wie auch beim letzten Mal bei Age of Empires 2: DE.

Betas werden sowohl auf Steam als auch im Microsoft Store ausgeführt, und jede Beta-Sitzung enthält einen kleinen Teil des Spiels. Multiplayer-Betas werden Anfang Februar gestartet, aber diese ersten Sessions werden besonders klein sein. Eine größere Anzahl von Einladungen wird im März für Beta-Sitzungen verteilt.

Es wird auch Kampagnen-Betas geben, diese sind jedoch auf eine noch kleinere Gruppe von Spielern beschränkt.

Das Erscheinungsdatum von Age of Empires 4 ist noch ziemlich weit entfernt, aber zumindest haben wir die Remaster, um uns warm zu halten. Was würdet ihr von Age of Mythology-Remasters halten? Sagt es mir in den Kommentaren.

