Rockstar bringt Casinos endlich mit dem Diamond Casino and Resort in Grand Theft Auto Online (GTA Online). Ein neuer Trailer hat bestätigt, dass das Casino am 23. Juli live gehen wird und die Spieler einlädt, an seiner Unterhaltung teilzunehmen. Schau es dir unten an (oder hier via YouTube).

Ähnlich wie im letzten Jahr, als Nachtclubs eingeführt wurden, wird es natürlich einiges an Handlung mit neuen Charakteren geben. Das Casino selbst scheint eine Reihe von Ablenkungen von Spielautomaten, Wetten auf Pferderennen und Poker bis hin zu Spielautomaten zu haben. Es sollte eine verdammt gute Zeit sein, besonders wenn die Spieler ihre eigenen besitzen können.

Grand Theft Auto Online ist zu diesem Zeitpunkt fast sechs Jahre alt, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Spielerbasis schwindet. Grand Theft Auto 5 hat im Mai 2019 weltweit 110 Millionen Einheiten verkauft und setzt damit seine Erfolgsgeschichte fort, auch nachdem Red Dead Redemption 2 und Red Dead Online von Entwickler Rockstar auf den Markt gebracht wurden. Die Zeit wird zeigen, wie viel mehr Unterstützung GTA Online erhält, aber wir werden uns eher weiter darum kümmern, was als nächstes kommt.

Welche Erfahrunge habt ihr mit dem Spiel gemacht? Sagt es uns in den Kommentaren!