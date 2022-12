Diablo 4-Enthüllungen bei den Game Awards sind möglich

Insider Tom Henderson geht davon aus, dass wir mehr zum Spiel während den The Game Awards erwarten können.

Laut Tom Henderson, einem verlässlichen Insider, wird Diablo 4 auf während den The Game Awards vertreten sein und Informationen über die offene Beta des Spiels und möglicherweise sogar ein Veröffentlichungsdatum/-fenster enthüllen. Jez Corden, der schon früher Details über Diablo 4 durchsickern ließ, behauptet, dass wir höchstwahrscheinlich das Datum der offenen Beta, Vorbestellungen und Details zur Collector’s Edition erfahren werden.

Laut Henderson hatten eine Reihe von Journalisten und Meinungsmachern die Gelegenheit, Diablo 4 selbst auszuprobieren und das Embargo für ihre Eindrücke wird am Tag vor den Game Awards ablaufen. The Game Awards finden am 08. Dezember statt.

WERBUNG

Zum Schluss kommen wir noch einmal auf Jez Corden zurück, der zuvor angedeutet hatte, dass Diablo 4 am April 2023 erscheinen könnte. Jetzt sagt er, dass “der April möglicherweise der frühste Termin” des potenziellen Veröffentlichungsfensters des Spiels darstellt und dass das Spiel erst im Juni 2023 erscheinen könnte. Natürlich sollte man das alles erst einmal mit Vorsicht genießen. Henderson liefert fast immer die Ware, Corden… nicht so sehr. Also nimm die Gerüchte über The Game Awards vielleicht ein bisschen ernster als das Veröffentlichungsdatum im Juni.

Give me that BETA, baby! https://t.co/ZxcJJEwJrv — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 2, 2022

Diablo IV wird irgendwann im Jahr 2023 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 und PS5 erscheinen. Die Game Awards werden am 8. Dezember im Livestream übertragen.