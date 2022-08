Deus Ex: Rollenspiel-Franchise könnte wiederbelebt werden

Deus Ex: Mankind Divided erschien im Februar 2016 - (C) Square Enix

Jeff Grubb von Giant Bomb sagt, dass es noch früh ist, aber ein solches Gespräch habe unter Square Enix “keine Möglichkeit gehabt, überhaupt zu beginnen”. Die Rede ist von Deus Ex, einem Rollenspiel-Franchise das seit 2016 still steht.

Eidos Montreal, Square Enix Montreal und Crystal Dynamics wurden an die Embracer Group verkauft. Die Hoffnung lebt also, dass “eingestampfte” Spielemarken wieder zurückkehren. Gerüchte um eine erfahrende Lara Croft im nächsten Tomb Raider-Spiel sind bereits durchgesickert, aber wie seiht es mit Deus Ex aus?

Wie Jeff Grubb sagt, möchte Eidos Montreal “das tun, was Cyberpunk 2077 nicht konnte”.

Gibt es eine Chance für Deus Ex?

“Wir werden sehen, ob das passiert. Es ist so früh. Wer weiß, was daraus wird?” – Das sind keine klaren Worte, aber Grubb stellte auch fest, dass ein Gespräch über ein neues Spiel des Rollenspiel-Franchises unter Square Enix-Führung “keine Möglichkeit” gehabt hätte.

Eigentlich schade, wenn man bedenkt welchen Cliffhanger das letzte Spiel, Deus Ex: Mankind Divided, hatte. Immerhin hatte es gemeinsam mit seinem Vorgänger, Human Revolution, mehr als 12 Millionen Exemplare verkauft. Das kein Interesse an weiteren Spielen besteht, kann man also nicht von der Hand weisen.

Wo die Reise für Deus Ex hingeht bleibt abzuwarten. Sollten die Gerüchte von Grubb (via Twitch) tatsächlich stimmen, dann dürfte es sich wohl um eine frühe Vorproduktion handeln. Die nächsten Jahre werden wir also noch keinen Gameplay-Trailer sehen.

