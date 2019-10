Destiny ist das zweitbestverkaufte FPS-Franchise in den USA – NPD Group

Es wurde viel über die Popularität von Bungies Destiny-Serie geschrieben. Es ist interessant zu sehen, wie erfolgreich die Spiele nach der Trennung von Activision und der bevorstehenden Veröffentlichung von Shadowkeep waren. Mat Piscatella von der NPD-Gruppe teilte einige Zahlen auf Twitter mit, darunter, dass Destiny das zweitbestverkaufte FPS-Franchise in US-Dollar seit dem Start des ersten Spiels im September 2014 ist.

Seitdem ist es das siebte umsatzstärkste Franchise-Unternehmen in Bezug auf die nachverfolgten Verkäufe. Es gibt zwar einige Dinge zu beachten – wie den digitalen Verkauf von Inhalten wie Erweiterungen, Season Passes und Mikrotransaktionen – aber das ist immer noch ziemlich beeindruckend. Es ist vielleicht nicht überraschend zu hören, dass Call of Duty den meistverkauften FPS-Franchise-Spot für die USA belegt.

Destiny 2: Shadowkeep ist ab sofort für Xbox One, PS4 und PC erhältlich und fällt mit der Veröffentlichung von Destiny 2: New Light zusammen. Das Spiel war wegen Wartungsarbeiten offline und ist nun wieder verfügbar.

Destiny 2: Shadowkeep launches tomorrow. Since its debut in Sept '14, Destiny is the #2 best-selling FPS franchise in U.S. dollar sales, trailing only Call of Duty. Destiny is also the 7th overall best-selling franchise in tracked sales in that period. Source: The NPD Group pic.twitter.com/z66MccNp0G

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) September 30, 2019